Augsburg/Dillingen

16:37 Uhr

Prozess um Feuer im Kegel-Casino: 39-Jähriger will am Landgericht flüchten

Plus Zur Halbzeit des Verfahrens gegen einen Mann aus dem Landkreis Dillingen gibt es vor Gericht einen Vorfall, der nicht nur die Familie des Angeklagten in Schockstarre versetzt.

Von Christina Brummer

Ein Prozess über mehrere Verhandlungstage kann zermürbend sein. Immer wieder schildern Zeugen ihre Beobachtungen und Ermittlungen. Immer wieder fragen die Richter nach kleinsten Details oder bitten darum, dass sich die Zeugen am Richtertisch Bilder ansehen. Immer wieder stehen dann alle auf und versammeln sich vor dem Richtertisch. Am dritten Verhandlungstag im Prozess um den Brand im Dillinger Kegel-Casino und weitere Brandfälle in kurzer Folge sind gewisse Ermüdungserscheinungen bei den Beteiligten zu spüren. Der Angeklagte fällt diesmal nicht durch Kommentare auf. Auch am Montagvormittag schleppt sich der 39-Jährige häufig nach vorn und betrachtet die Beweisstücke. Diese Szene ist in dem Verfahren vor dem Augsburger Landgericht schon mindestens zwei Dutzend Mal so abgelaufen. Doch dann, kurz vor 12 Uhr, dreht sich der Mann plötzlich um und rennt zur Tür. Dann geht alles ganz schnell.

Gut vier Meter, so wird es der Vorsitzende Richter Christoph Kern später zu Protokoll geben, trennen den Richtertisch und die Tür des Gerichtssaals. Kaum ist der 39-Jährige dort, hasten ihm die Justizbeamten hinterher. Geschätzt zehn Beamte, darunter zwei als Zeugen geladene Polizisten der Dillinger Polizei, fixieren den Angeklagten schließlich auf dem Boden vor dem Gerichtssaal. Der brüllt Beleidigungen und wehrt sich. Die Familie des Dillingers ist in Schockstarre, so wie viele andere im Saal. Ein Polizist berichtet später, der Angeklagte habe ihn gebissen und ihn und seine Kollegen "Dillinger Drecksbullen" genannt.

