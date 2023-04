Augsburg/Höchstädt

16:30 Uhr

Fleischerbeil-Prozess: Angriff in Höchstädt wird nun verhandelt

Nach dem mutmaßlichen Angriff auf eine Frau in Höchstädt kam ein Mann in U-Haft.

Plus Im August 2022 attackiert ein Mann in der Donaustadt eine Frau mit einem Beil. Der mutmaßliche Täter muss sich jetzt vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten.

Von Christina Brummer

Es ist ein Anruf, der selbst bei der Polizei nicht so oft eingeht: Eine Frau meldet sich bei den Polizeibeamten in der Dillinger Inspektion und schildert, dass ein Bekannter sie gerade in Höchstädt mit einem Beil attackiert habe. Der Mann sei auf der Flucht, die Frau kam mit einer blutenden Schnittwunde davon.

Der Fall ist nun vor dem Augsburger Amtsgericht verhandelt worden, ein Urteil steht aber noch aus. Laut Amtsgericht hat der Mann die Frau im August 2022 in der Wohnung eines Bekannten aufgesucht. Er habe ihr vorgeworfen, sein Handy gestohlen zu haben. Doch bei der verbalen Attacke allein blieb es nicht. Laut Anklage soll der Mann, der keinen festen Wohnsitz hatte, die Frau beleidigt, und geschlagen haben. Zudem habe er gedroht, sie umzubringen.

