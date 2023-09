Manuel Knoll (CSU): "Es gibt nichts Schöneres, als aktiv seine Heimat mitzugestalten"

Der 33-jährige Höchstädter will in den bayerischen Landtag. Wieso er kandidiert und welches Thema ihm im Wahlkampf immer wieder begegnet.

Herr Knoll, warum kandidieren Sie überhaupt für den Landtag?



Manuel Knoll: Ich kandidiere, weil ich gern etwas für meine Region tun will. Ich bin, seit ich hier aufgewachsen bin, im Ehrenamt engagiert, in Höchstädt, aber auch davor schon im Albertus-Gymnasium in Lauingen. Jetzt, nach zehn Jahren Berufserfahrung, bin ich sehr glücklich und dankbar, dass ich den nächsten Schritt machen darf und aus der Kommunalpolitik, wo ich bisher als Kreisrat und Stadtrat engagiert bin, in Nachfolge von Georg Winter für den bayerischen Landtag kandidieren kann. Es gibt nichts Schöneres, als aktiv seine Heimat mitzugestalten, die man liebt, die man schätzt und in der man aufgewachsen ist.

Manuel Knoll im Steckbrief 1 / 7 Zurück Vorwärts Alter: 33

Beruf: Geschäftsführer bei der arbeitsrechtlichen Kommission der bayerischen Diözesen

Familienstand: ledig

Politisch aktiv seit: 16 Jahren

Hobbys: Backen und Kochen, Gartenarbeit, Laufen und Lesen

Wer wird Meister in der Fußball-Bundesliga: FC Bayern ("natürlich")

Lebensmotto: "Immer optimistisch bleiben"

Welche Aufgabe würden Sie als erste in der Region angehen?



Manuel Knoll: Das Thema Gesundheitsversorgung liegt mir sehr am Herzen. Es ist auch das Thema, das ich sehr oft höre, wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin. Ich finde, da hat die bayerische Staatsregierung schon einen guten Schritt gemacht, indem sie die Landarztquote eingeführt habt. Die sagt, dass nicht mehr alle Medizinstudenten nicht mehr über einen Numerus Clausus zugelassen werden, sondern auch diejenigen, die sich danach verpflichten im ländlichen Raum tätig zu sein. Und die zweite Komponente wäre, das wäre eine Idee, dass man sagt: Ein Stipendium für diejenigen, die nach ihrem Medizinstudium bereit sind, weiter in der Region als Arzt zu arbeiten. Ich glaube, das wäre eine tolle Idee als Ergänzung, um die Ärzte in der Region zu halten. Und natürlich ist auch der Erhalt der beiden Klinikstandorte ein zentrales Thema, das mir sehr am Herzen liegt.

Wie viel Prozent der Erststimmen erwarten Sie für sich bei der Landtagswahl?



Manuel Knoll: Ich bin zufrieden, wenn ich genau so viele Erststimmen bekomme, wie die CSU Zweitstimmen hat. (lacht)