Podiumsdiskussion zur Wahl: Was wollen Sie von den Landtagskandidaten wissen?

Unsere Zeitung veranstaltet am 14. September in der Wertinger Stadthalle eine Podiumsdiskussion mit den Direktbewerbern der im Landtag vertretenen Parteien.

Es sind nicht einmal mehr sieben Wochen bis zum 8. Oktober. An diesem Sonntag wird der neue Bayerische Landtag gewählt. Die Region erlebt dabei im Vorfeld den spannendsten Wahlkampf seit Jahrzehnten, denn es gibt eine Zäsur. 33 Jahre lang hat der CSU-Politiker Georg Winter als direkt gewählter Abgeordneter den Stimmkreis in München vertreten. In den vergangenen neun Jahren war der Biberbacher Johann Häusler ( Freie Wähler) über die Liste der zweite Repräsentant der Region im Landtag, und vor fünf Jahren kam der Meitinger Fabian Mehring (ebenfalls FW) als dritter Vertreter über die Liste hinzu.

Jetzt werden die Karten im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen neu gemischt. Der Höchstädter Georg Winter, der siebenmal direkt in den Landtag gewählt wurde, tritt nicht mehr an. Beerben will den 72-Jährigen der CSU-Kandidat Manuel Knoll, der ebenfalls aus Höchstädt stammt. Allerdings wittert Fabian Mehring, der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion, die historische Chance, den Christsozialen das Erststimmenmandat abzujagen und sich so für höhere Weihen zu empfehlen. Seine Partei hat Mehring und nicht mehr den 71-jährigen Johann Häusler, den diese Entscheidung schwer getroffen hat, als Direktbewerber im Stimmkreis nominiert.

Die Heimatzeitung will den Lesern eine Orientierungshilfe bieten

Vor der Landtagswahl will die Heimatzeitung unseren Lesern und Leserinnen eine Orientierungshilfe bieten. Wir haben deshalb die Direktkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Sie findet am Donnerstag, 14. September, ab 19 Uhr in der Wertinger Stadthalle statt.

Die Direktkandidaten (oben v.l.): Manuel Knoll (CSU), Fabian Mehring (FW), Fabian Wamser (SPD), (unten v.l.): Constantin Jahn (Grüne), Nico Stegmayer (FDP) und Ulrich Singer (AfD).

Neben Knoll und Mehring sind vier weitere Erststimmenbewerber dabei:

Die SPD hat den Schwabmünchner Fabian Wamser , den Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten im Augsburger Kreistag , nominiert.

hat den Schwabmünchner , den Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten im Augsburger , nominiert. Die Grünen stellten den Gundelfinger und gebürtigen Lauinger Constantin Jahn auf.

stellten den Gundelfinger und gebürtigen Lauinger auf. Für die FDP tritt der Dillinger Nico Stegmayer an, der aus dem Bachtal stammt und als dualer Student beim 1. FC Heidenheim beschäftigt ist.

tritt der Dillinger an, der aus dem Bachtal stammt und als dualer Student beim beschäftigt ist. Die AfD hat den Fraktionsvorsitzenden im Landtag , Ulrich Singer , als Direktkandidat nominiert.

Außerdem bewerben sich folgende Kandidaten am 8. Oktober im Landkreis Dillingen und dem nördlichen Landkreis Augsburg um die Erststimme: Bernd Edfelder (Die Linke, Lauingen), Harald Eberhard (Bayernpartei, Augsburg), Wolfgang Müller (ÖDP, Welden), Patrick Leuchtle (Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Gablingen), Wilhelm Hartl (V-Partei³, Buttenwiesen) und Benjamin Goßner (Die Basis, Wertingen).

Die Redaktionsleiter Berthold Veh (Donau-Zeitung, Wertinger Zeitung) und Christoph Frey (Augsburger Landbote) werden den Direktkandidaten auf den Zahn fühlen und sie zu ihren Ideen für die Entwicklung unserer Region befragen. Und natürlich sind auch Sie, liebe Leser und Leserinnen, gefragt. Was wollen Sie von den Bewerbern wissen? Ihre Fragen schicken Sie bis zum Donnerstag, 7. September, an die E-Mail-Adressen redaktion@donau-zeitung.de, redaktion@wertinger-zeitung.de oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de.

Die Podiumsdiskussion aus der Wertinger Stadthalle wird als Livestream übertragen

Wir freuen uns auf zahlreiche interessante Zusendungen. Und natürlich auf viele Besucher und Besucherinnen bei unserem Forum in Wertingen. Wer nicht persönlich anwesend sein kann, hat dennoch die Gelegenheit, die Debatte am 14. September zu verfolgen: Die Podiumsdiskussion wird von der Wertinger Stadthalle aus per Livestream ins Netz übertragen.