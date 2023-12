Augsburg/Landkreis Dillingen

Kindsmissbrauch: Sechs Jahre Haft für 39-Jährigen aus dem Kreis Dillingen

Plus Augsburger Landgericht verkündet Urteil gegen Angeklagten. Der Mann hatte gestanden, drei Jungen aus dem Bekanntenkreis sexuell missbraucht zu haben.

Sechs Jahre schickt die Jugendkammer des Augsburger Landgerichts einen 39-jährigen Angeklagten aus dem Landkreis Dillingen ins Gefängnis, eine Gesamtfreiheitsstrafe, die zahlreiche Einzeltaten zusammenfasst. Der ehemalige Bundeswehrsoldat hatte gestanden, drei Buben aus dem Bekanntenkreis über eine längere Zeit hinweg sexuell missbraucht zu haben – und er hatte diese Missbräuche gefilmt und fotografiert. Das Urteil kam nicht überraschend, da es im Vorfeld eine Verfahrensabsprache gegeben hatte, im Rahmen derer dem Angeklagten eine Strafe in vergleichbarem Umfang zugesichert worden war.

Wichtigster Grund für den nicht öffentlichen „Deal“ unter den Verfahrensbeteiligten war, dass den drei geschädigten Buben, zwei sind Brüder, eine Aussage in öffentlicher Verhandlung zu einem derart schambehafteten Thema erspart werden konnte. Deswegen, so vorsitzende Richterin Caroline Hillmann in der Urteilsbegründung, habe die Kammer dieses Geständnis auch positiv und strafmildernd für den Angeklagten gewertet. Das Geständnis ersparte dem Gericht zudem eine umfassende Beweisaufnahme, die beispielsweise dann erforderlich gewesen wäre, wenn der 39-Jährige die Anklagepunkte abgestritten oder sich dazu nicht geäußert hätte. Was das Gericht laut Hillmann ebenfalls positiv wertete, war der Umstand, dass der Angeklagte vorab einem der geschädigten Buben 10.000 Euro, einem zweiten 1500 Euro Schmerzensgeld bezahlt hatte.

