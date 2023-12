Kindsmisshandlung: Gutachter spricht sich gegen Sicherheitsverwahrung aus

Plus Im Verfahren vor dem Augsburger Landgericht gegen 39-Jährigen aus dem Kreis Dillingen werden die Plädoyers gehalten. Das Urteil soll am Freitag verkündet werden.

Gefängnisstrafe ja, aber keine Sicherheitsverwahrung – dieses Ergebnis zeigt sich am zweiten Verhandlungstag vor dem Augsburger Landgericht gegen einen 39-jährigen Angeklagten aus dem Landkreis Dillingen. Der Mann hatte die Anklagevorwürfe, darunter Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sowie den Besitz kinderpornografischer Dateien, bereits gestanden. Der psychiatrische Gutachter bescheinigte dem Mann, der zuletzt als Sanitäter bei der Bundeswehr beschäftigt war, zwar einen Hang zur Pädophilie, er sah aber keine Gründe für eine wie auch immer geartete Unterbringung des 39-Jährigen außerhalb eines Gefängnisses.

Es war nicht ganz einfach für Psychiater Dr. Fabian Lang, ein aussagekräftiges Gutachten über den Angeklagten zu erstellen. Weil der Mann sich von ihm nicht untersuchen ließ und auch die Schweigepflicht bezüglich verschiedener Akten nicht aufhob, habe er sich mit seiner Expertise auf seine Beobachtungen während des Prozesses, auf die Aussagen von Zeugen sowie auf andere für ihn zugängliche Unterlagen stützen müssen, so Lang. Das Fazit: Der Psychologe kann keine Gründe erkennen, weswegen der Angeklagte zusätzlich zu einer ihn erwartenden Freiheitsstrafe via Sicherheitsverwahrung dauerhaft im Gefängnis bleiben sollte. Vereinfacht gesagt sei das strafbare Handeln des Angeklagten kontrolliert und gezielt gewesen, keine spontan triebhaften, unkontrollierbaren Ausbrüche zu erkennen gewesen.