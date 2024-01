Augsburg/Landkreis Dillingen

Mann aus dem Kreis Dillingen gesteht Missbrauchstaten an mehreren Mädchen

Der 34-Jährige aus dem Landkreis Dillingen muss sich wegen mehrerer Fälle sexuellen Missbrauchs an Kindern verantworten.

Plus Am Donnerstag wurde im Prozess um den Missbrauch an mehreren Mädchen weiter verhandelt. Der Angeklagte legte ein knappes Geständnis ab.

Von Christina Brummer

Wie schon am ersten Verhandlungstag kehrt der Angeklagte der Öffentlichkeit den Rücken zu. Er sitzt leicht gebeugt auf seinem Stuhl, hat sich seinen Anwälten zugewandt, der Blick geht meist zu Boden. Ab und zu schüttelt er kaum merklich den Kopf. Dennoch: Am zweiten Verhandlungstag legt der 34-Jährige aus dem Kreis Dillingen über seine Anwälte ein umfassendes Geständnis ab. Zu den einzelnen Missbrauchstaten äußert er sich nicht.

Fünf Mädchen zwischen acht und vierzehn Jahren soll der Mann über die Jahre hinweg missbraucht haben. Die Rede ist von Berührungen im Intimbereich, von Whatsapp-Nachrichten, die Mädchen aus seinem näheren Umfeld unter Druck gesetzt haben sollen, von "Kuschel"-Einladungen in der Wohnung des Familienvaters. Und davon, wie es überhaupt zum Verfahren vor dem Landgericht Augsburg kam.

