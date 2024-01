Augsburg/Landkreis Dillingen

Mann aus dem Kreis Dillingen wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

Das Urteil im Missbrauchsprozess gegen einen 34-Jährigen aus dem Landkreis Dillingen ist am Donnerstag gefallen. Er bleibt nun für mehrere Jahre in Haft.

Plus Am Donnerstag hat die Jugendkammer am Augsburger Landgericht das Urteil gegen den 34-Jährigen verkündet. Er hat mehrere Mädchen sexuell missbraucht.

Vier Verhandlungstage lang hat die Jugendkammer mit dem Fall eines Mannes aus dem Landkreis Dillingen beschäftigt, der fünf Mädchen im Kindes- und Jugendalter sexuell missbraucht haben soll. Am Donnerstag fiel vor dem Landgericht das Urteil. Der Mann bleibt nun mehrere Jahre in Haft.

Der letzte Verhandlungstag ist in diesem Prozess kurz. Richterin Caroline Hillmann verkündet das Urteil über den Angeklagten, das sie zusammen mit Richter Michael Rauh und zwei Schöffen gefällt hat. Der 34-Jährige habe sich in 15 Fällen des sexuellen Missbrauchs an Kindern schuldig gemacht. Hinzu kämen 77 Fälle von sexuellen Übergriffen und der Besitz von 13 kinderpornografischen Dateien, die er auf seinem Handy gespeichert oder weitergeleitet habe. Er erhalte deshalb eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten.

