Augsburg/Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

Prozess vor dem Landgericht: Mann aus dem Kreis Dillingen entgeht Gefängnis

Plus Ein Mann, der vom Dillinger Amtsgericht verurteilt wurde, weil er die Söhne seiner damaligen Partnerin geschlagen haben soll, zog weiter vors Landgericht.

Mehrere Verhandlungstage hatte das Landgericht für das Berufungsverfahren im Falle des 41-Jährigen aus dem Kreis Dillingen und seiner damaligen Partnerin angesetzt. Das Amtsgericht Dillingen sah es im Juli 2023 als erwiesen an, dass der 41-Jährige den Sohn seiner damaligen Partnerin mit einer Geschenkpapierrolle und einem Schuhlöffel geschlagen haben soll. Die Partnerin, die in Augsburg ebenfalls wieder auf der Anklagebank sitzt, habe nichts dagegen unternommen. Gegen das Urteil legten sowohl die Verteidigerinnen der beiden Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Für den 41-Jährigen geht es um einiges.

Rückblick: Im Juli 2023 sitzen die beiden heutigen Ex-Partner vor dem Dillinger Amtsgericht. Der Sohn der heute 28-Jährigen solle von ihrem damaligen Partner geschlagen worden sein, so der Vorwurf. In einer Einrichtung zur Nachmittagsbetreuung seien bei dem Buben blaue Flecken an den Beinen aufgefallen, sein leiblicher Vater wurde daraufhin informiert.

