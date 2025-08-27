Zugunglück bei Dillingen bringt skurrilen Prozess in Augsburg aus dem Takt

Das Zugunglück vom vergangenen Donnerstag hat nicht nur große Auswirkungen auf den Schienenverkehr im Kreis Dillingen, sondern auch auf eine Gerichtsverhandlung in Augsburg. So zumindest schildert es einer der beiden Angeklagten vor dem Augsburger Amtsgericht. Der 46-Jährige ist mit Polizeibegleitung aus dem Bezirkskrankenhaus Günzburg angereist und sitzt am Mittwochmorgen deshalb auch pünktlich auf der Anklagebank. Anders als seine Verlobte. Die wollte mit der Bahn kommen, berichtet er. Doch nachdem die Bahnstrecke nach der Entgleisung des Zugs gesperrt sei, würde es wohl eine halbe Stunde länger dauern. Ein Handy, auf dem man sie erreichen könne, habe sie aber nicht dabei. Knapp zweieinhalb Stunden später taucht die Frau dann auch bei Gericht auf. Kurz, nachdem das Urteil gegen ihren Lebensgefährten gefallen ist. Eine Zuschauerin ist irritiert: „Das ist ja meine Nachbarin“, stößt sie aus, als sie die Angeklagte sieht. Es ist vorerst das Ende eines kuriosen Prozesses.

