Ausstellung „Marokko“ in Höchstädt: Ein Künstler, der ebenfalls der Faszination Afrika erlegen ist

Mit Richard Vogl ist es Barbara Pfeuffer gelungen, einen bedeutenden Künstler aus Bayern für eine Ausstellung in den Höchstädter Atelierräumen ihres Mannes Hartmut Pfeuffer (1949 bis 2018) zu gewinnen. Pfeuffer, der frühere Kunstlehrer am Sailer-Gymnasium, ist zu seinen Lebzeiten der Faszination Afrika erlegen, wie an zahlreichen Werken in seinem Atelier noch zu sehen ist. Und diese Faszination für den afrikanischen Kontinent teilt auch Richard Vogl aus Bernhardswald bei Regensburg. Besonders das Land Marokko hat es ihm angetan. Vogl hat während mehrerer Aufenthalte dort der Duft des Orients, das bunte, laute Leben der Berber in den Bann gezogen. Für Hartmut Pfeuffer hingegen war die Sahara zum Lebensthema geworden.

Icon vergrößern Auch Künstler Richard Vogl ließ die Faszination für Afrika nicht los. Rechts Landrat Markus Müller. Foto: Horst von Weitershausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch Künstler Richard Vogl ließ die Faszination für Afrika nicht los. Rechts Landrat Markus Müller. Foto: Horst von Weitershausen

Obwohl beide Künstler ihr Studium an der Akademie der bildenden Künste in München zeitweise beim selben Professor Heinz Butz absolviert haben, sind die Stilmittel ihrer Malerei vollkommen unterschiedlich, berichtet Barbara Pfeuffer bei der Vernissage zur Eröffnung der Ausstellung „Marokko“. Während Pfeuffer mit Pinsel oder Stift den Farb- und Hell-Dunkel-Werten behutsam nachspürt, zeigt Vogl nahezu abstrakte Arbeiten, die in direktem Anschluss an optische Eindrücke, im Laufe des Tages gewonnen, „niedergeschrieben“ werden.

Das Sichtbarmachen einer Quintessenz des Gesehenen

Die relativ kleinen Papierformate mit den behutsam gefransten Rändern bestechen nach den Worten von Barbara Pfeuffer durch ihre Farbkombinationen, die Afrikanisches unmittelbar anklingen lassen. Mit geschmeidigen Ölpastellkreiden, die er oftmals in vielen Schichten aufträgt, erzeuge Richard Vogl Farbfelder, die am unteren Bildrand mit seiner markanten Signatur als grafischem Element abschließen. Dabei gehe es ihm nicht um die fotografisch getreue Wiedergabe seiner Seherlebnisse, sondern gleichsam um das Sichtbarmachen einer Quintessenz des Gesehenen, meist in Stahlrahmen gehalten, das dem Betrachter viel Raum für eigene Assoziationen eröffne.

Höchstädts Bürgermeister Stephan Karg überbracht die Grüße der Stadt mit dem Hinweis, dass hier im Atelier Pfeuffer in den letzten Jahren Bemerkenswertes aufgebaut worden sei. Dies sei nicht zuletzt daran zu erkennen, dass zahlreiche Kunstliebhaber aus Nah und Fern zur Vernissage „dieser imposanten Ausstellung“ gekommen sind. Dillingens Landrat Markus Müller hieß die zahlreichen Vernissage-Gäste im Kulturlandkreis Dillingen, „dem Landkreis voller Lebensglück und Lebensfreude“, willkommen. Mit dem Atelier Pfeuffer sei hier in der Region ein weiteres Flaggschiff der bildenden Künste entstanden, ein Hort für Kunst und Kultur. Zur Abrundung des Kunstnachmittags spielten vier jungen Musiker des „Quartissimo“ aus Reutte/Tirol ein Konzert der ganz besonderen Art mit Werken von Schostakowitsch und Mendelssohn-Bartholdy.

Das sind die Öffnungszeiten der Ausstellung Marokko

Die Ausstellung „Marokko“ ist geöffnet am Samstag, 13. September, 14 bis 17 Uhr, Sonntag, 14. September, 14 bis 17 Uhr, Sonntag, 21. September, 14 bis 18 Uhr (Finissage). Dabei klingt die Ausstellung mit dem Percussion-Duo „Impuls“ aus. Inga Rincke und Norbert Schubert werden ab 17 Uhr ihren orientalisch gestimmten Instrumenten marokkanisch anmutende Klänge entlocken. Zu den Öffnungszeiten wird jeweils um 15 Uhr eine Führung angeboten.

Am Freitag, 19. September, liest Wolfgang Büscher aus Berlin ab 18 Uhr aus seinem neuen Spiegel-Bestseller „Der Weg. Eine Reise durch die Sahara“. Was Büscher beschreibt, hat Pfeuffer auf seinen Sahara-Touren gezeichnet und fotografiert. Bilder und Texte werden sich ergänzen.