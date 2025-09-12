Ausstellung in Höchstädt: „Mit den Augen einer Frau“

Die über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Glaskünstlerin Claudia Reining-Hopp aus Wertingen stellt in der Höchstädter Schlosskapelle unter dem Titel „Mit den Augen einer Frau“ aus. Bürgermeister Stephan Karg eröffnete die Kunstausstellung in der Schlosskapelle im Beisein vieler Besucher und Besucherinnen.

Die Künstlerin, ausgebildet an den Glasfachschulen Neugablonz und Zwiesel, beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Frauen, erläuterte Karg. Ihre Bilder seien mythologisch, symbolistisch, aber letztlich immer Ausdruck ihrer eigenen Erfahrungen. Der Laudator, Hans Schnürer, ging auf das Wirken der Künstlerin ein: „Claudia Reining Hopps Karriere als Künstlerin wäre nicht so erfolgreich verlaufen, hätte sie nicht an den entscheidenden Stationen ihres Künstlerinnenlebens den Mut und das Selbstvertrauen gehabt, Entscheidungen zu treffen, die für ihre Umgebung oft überraschend waren.“ Ihr Vater war Grafiker und Kunstmaler, Reining-Hopps Schwenk zur Berufsfachschule für Glas und Schmuck sei für alle überraschend gekommen. Ihre Wahl für die Berufsfachschule sei, wie Schnürer anmerkte, auch eine Richtungsentscheidung für eine praxisorientierte Ausbildung und gegen ein Kunststudium gewesen.

Kampf gegen die Bevormundung der Frauen in Gesellschaft und Kunst

Für die angehende Glaskünstlerin galt es nicht nur, die handwerklichen Herausforderungen zu meistern, sondern auch eine persönliche Beziehung zu dem Werkstoff Glas zu finden. Claudia Reining Hopp sei dies eindrucksvoll gelungen, wie man in der Höchstädter Ausstellung sehen könne. Kunst habe für die Wertingerin etwas zu sagen, wie der Laudator betonte. Die Konsequenz aus ihrer Sichtweise: Es gehe ihr nicht nur darum, sich gegen die Bevormundung der Frauen in Gesellschaft und Kunst einzusetzen und für bessere Rahmenbedingungen von Künstlerinnen zu kämpfen, sondern auch die Kunst selbst und ihre Objekte mit den Augen einer Frau zu gestalten und so dem Betrachter einen Zugang zum weiblichen Denken zu ermöglichen. Schon das Eingangsbild ihrer Ausstellung, in dem die Augenfrau – schwebend in zwei Elementen – vielsagend schweigt, erlaube vielfältige Assoziationen zur weiblichen Seelenwelt, erklärte Schnürer.

Die Ausstellung läuft bis zum 5. Oktober

Claudia Reining-Hopp bedankte sich bei den vielen Gästen, bei Bürgermeister Stephan Karg und vor allem bei der Leiterin des Kulturforums der Stadt Höchstädt, Claudia Kohout, für die professionelle Begleitung. Die Kunstausstellung „Mit den Augen einer Frau“ läuft bis Sonntag, 5. Oktober, und ist täglich außer montags zwischen 9 und 18 Uhr zugänglich. Der Eintritt zu dieser Kunstausstellung ist frei. (AZ)