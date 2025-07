Fünf Künstler, die fünf verschiedene Welten zeigen

Wenn Kunst und Kultur, organisiert vom Kulturforum der Stadt Höchstädt, zusammentreffen, dann können die geladenen Gäste zur Vernissage der jeweiligen Ausstellungen sicher sein, ein besonderes Erlebnis zu erfahren. Ob in den Ausstellungsräumen der Schlosskapelle, dem Geigersturm oder wie seit vergangenem Jahr im Sonderheimer Kunststadel von Alwin Breskott – Kunst und Kultur werden in Höchstädt gelebt.

Nach der Eröffnung der Schau „Da blüht dir was“ am Freitag in der Schlosskapelle folgte am Samstag die Vernissage zur Ausstellung „Kunst verbindet“ in Alwin Breskotts Kunststadel im Stadtteil Sonderheim. Claudia Kohout, der Leiterin des Kulturforums der Stadt Höchstädt, gelang es einmal mehr, Künstler wie Alwin Breskott, Laszlo Cikos, Angelika Haschler, Bernice Keck und Andrea Titz zu dieser Schau zusammenzubringen.

Bürgermeister Karg: „Spannend, interessant und beeindruckend“

In ihrem künstlerischen Ausdruck könnten die Beteiligten nicht verschiedener sein. Bürgermeister Stephan Karg sagte dazu: „Fünf Künstler, fünf Welten, spannend, interessant und beeindruckend.“ Mit den Arbeiten werde den Ausstellungsbesuchern gelebte Vielfalt in den künstlerischen Ausdrucksformen präsentiert, die auch für das Verbundensein zwischen Menschen stehen. Karg dankte Breskott, der mit seiner einzigartigen Location „Kunststadel“ der Ausstellung ein besonders Ambiente verleihe. Die beachtliche Anzahl der Vernissage-Besucher zeige, dass das Kulturforum auf dem richtigen Weg sei.

Icon Vergrößern Die fünf Künstler Alwin Breskott, Andrea Titz, Angelika Haschler, Bernice Keck und Laslo Cikos (von links). Foto: Horst von Weiterhausen Icon Schließen Schließen Die fünf Künstler Alwin Breskott, Andrea Titz, Angelika Haschler, Bernice Keck und Laslo Cikos (von links). Foto: Horst von Weiterhausen

Alwin Breskott dankte als Hausherr und Mitaussteller Claudia Kohout vom Kulturforum und der Stadt Höchstädt für die große Unterstützung bei der Organisation der Ausstellung. Dabei erinnerte an den großen Erfolg der Ausstellung im vergangenen Jahr. Daran werde die diesjährige Ausstellung mit der Präsentation des künstlerischen Schaffens seiner Malerei-Kolleginnen und Kollegen sicher anknüpfen. „Malereien von fünf Künstlerinnen und Künstlern, die uns alle mitnehmen in ihre wunderbaren bunten, lauten, leisen und wilden Fantasien“, wie Breskott anmerkte.

Die Schau in Sonderheim ist am Sonntag geöffnet

Den musikalischen Rahmen der Vernissage gestaltete die stimmgewaltige Sängerin Nadia Hurler. Die Ausstellung im Kunststadel von Alwin Breskott in Sonderheim, Blindheimer Straße 1, ist auch am Sonntag, 27. Juli, von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet.