Auto prallt bei Dillingen gegen Leitplanke: Zwei Verletzte

Hoher Sachschaden und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagabend auf der Staatsstraße 2032 bei Dillingen südlich der Donaubrücke ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 25-Jähriger mit seinem Auto gegen 21.45 Uhr auf der Staatsstraße 2032 von Holzheim in Richtung Dillingen unterwegs.

Kurz nach der Abzweigung zur Staatsstraße 2030 (Richtung Fristingen) verlor der Mann laut Polizeibericht die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet ins Schlingern und prallte anschließend gegen die rechte Leitplanke. Der 25-Jährige und seine 19-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus.

Nach dem Unfall war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An Leitplanke und Pkw entstand nach Angaben der Poliziei ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dillingen sperrten die Fahrbahn wurde durch 12 Mann der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr Dillingen zweitweise komplett.

Den 25-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Unfallursache dürfte nach polizeilichen Erkenntnissen eine nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

Dies war am Freitagabend nicht der einzige Einsatz der Dillinger Feuerwehr. In der Innenstadt beseitigten die Einsatzkräfte eine Ölspur. Foto: Feuerwehr Dillingen

Die Leitstelle Augsburg hatte die Dillinger Feuerwehr alarmiert, dass ein „Pkw in Vollbrand“ stehe, wie Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer mitteilt. Auf der Anfahrt habe es die weitere Information gegeben, dass es vor dem Brand des Autos wohl zu einem Unfall gekommen sei. „An der Einsatzstelle stellte sich dann heraus, dass ein Auto von der Fahrbahn abgekommen war und auf einer Länge von 50 Metern an der dortigen Leitplanke entlang schlidderte, bevor es wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam“, berichtet Pfeifer. Gebrannt habe es zum Glück nicht, es waren laut Pfeifer „nur“ verdampfende Betriebsflüssigkeiten und Air-Bag-Staub. Die Fahrbahn sei jedoch vollständig verunreinigt gewesen.

Einiges zu tun hatte die Dillinger Feuerwehr bei dem Unfall am Freitagabend südlich der Donaubrücke. Foto: Feuerwehr Dillingen

Die Dillinger Feuerwehr richtete eine Vollsperrung der Staatsstraße ein, sicherte das Unfallfahrzeug, band auslaufende Betriebsstoffe ab und unterstütze die Reinigungs-, Bergungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen. Neben Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren auch die Straßenmeisterei und ein Abschleppdienst vor Ort.

Die Dillinger Feuerwehr ist mit 20 Einsatzkräften bei zwei Vorfällen vor Ort

Parallel dazu kümmerten sich weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr um eine Ölspur in der Dillinger Innenstadt, die drei Minuten vor der Unfall-Alarmierung gemeldet worden war. Insgesamt, so Pfeifer, war die Feuerwehr bei beiden Vorfällen zwei Stunden lang mit sechs Fahrzeugen und etwa 20 Personen im Einsatz. (mit AZ)