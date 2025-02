Autofahrer landet bei Lauingen im Straßengraben

Am frühen Freitagmorgen ereignete sich auf der Staatsstraße 2025 in Höhe Lauingen ein Verkehrsunfall. Laut Auskunft der Polizei erlitt dabei ein 32-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen. Gegen 4.30 Uhr war der Mann mit seinem Wagen auf der Staatsstraße aus Richtung Gundremmingen kommend in Richtung Lauingen unterwegs.

Nach Unfall in Lauingen muss das Auto abgeschleppt werden

Auf Höhe der Oberen Haidhof-Siedlung verlor er aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er landete im Straßengraben. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Am Auto entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. (AZ)