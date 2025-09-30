Autofahrerin in Bissingen kracht gegen Zaun und verletzt sich

In Bissingen ist eine 76-jährige Autofahrerin am Montagmittag von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Zaun eines Grundstücks gekracht. Die Frau war nach Angaben der Polizei mit ihrem Fahrzeug auf der Kreisstraße DLG 5 in Fahrtrichtung Bissingen unterwegs. An der Einmündung zur Hohenburgstraße bog sie nach rechts ab, um weiter in Richtung Ortsmitte Bissingen zu fahren. Aufgrund eines Fahrfehlers kam sie hierbei jedoch nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Bordstein – und prallte gegen den Zaun eines dortigen Grundstücks.

Vierstelliger Schaden nach Unfall in Bissingen

Bei dem Aufprall verletzte sich die 76-Jährige laut Polizeibericht leicht. Sie kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Donauwörth. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus. Sowohl der Frontbereich des Autos als auch der Zaun an der Unfallörtlichkeit wurden beim Aufprall beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wird der Gesamtschaden derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung muss die Dame nun mit einer Verwarnung rechnen. (AZ)