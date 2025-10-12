Icon Menü
Autofahrerin steht nach Unfall in Höchstädt unter Schock

Höchstädt

Die 21-Jährige kommt vor der Einmündung in die Oberglauheimer Straße von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallt gegen ein Verkehrsschild.
    Eine 21-Jährige ist am Freitag in Höchstädt mit ihrem Auto gegen ein Verkehrsschild geprallt.
    Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    Eine 21-Jährige war am Freitag gegen 8.35 Uhr mit dem Auto auf der Kreisstraße DLG 36 von Oberglauheim in Richtung Höchstädt unterwegs. Kurz vor der Einmündung auf die Oberglauheimer Straße kam sie laut Polizeibericht aus bislang nicht eindeutig gekärten Umständen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen ein Verkehrsschild.

    Der Sachschaden liegt laut Dillinger Polizei bei etwa 5000 Euro

    Ihr Auto war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Die 21-Jährige stand, wie die Polizei mitteilt, nach dem Unfall unter Schock, erlitt jedoch augenscheinlich keine sichtbaren Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Der Fahrerin wird nach Angaben der Polizei eine Verkehrsordnungswidrigkeit zur Last gelegt. (AZ)

