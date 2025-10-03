Autofahrerin verwechselt Gas und Bremse: hoher Schaden bei Unfall in Dillingen

Ein misslungener Parkversuch in Dillingen hat am Donnerstagmittag zu einem hohen Sachschaden geführt. Gegen 13 Uhr wollte eine 29-Jährige mit ihrem Auto in eine Parkbucht in der Konviktstraße einparken. Dabei verwechselte sie nach Angaben der Polizei das Gaspedal mit dem Bremspedal.

Die Autofahrerin bleibt bei dem Unfall unverletzt

Ihr Wagen wurde so unbeabsichtigt beschleunigt. Beim Aufprall auf den vor ihr parkenden Pkw schob das Auto der Frau insgesamt drei parkende Fahrzeuge aufeinander. Die 29-Jährige verursachte dadurch einen Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung erhielt die 29-Jährige eine Verwarnung. (AZ)