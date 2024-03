Autokennzeichen in Lauingen entwendet

Das Auto steht auf einem Kundenparkplatz in Lauingen, als unbekannte Diebe das Kennzeichen abmontieren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Diebe haben am Samstag zwischen ein Uhr und 11.20 Uhr in Lauingen ein Autokennzeichen entwendet. Der Polizei zufolge montierten die bisher Unbekannten das hintere Kennzeichen „DLG-LX 329“ von einem Seat ab, der auf einem Kundenparkplatz in der Herzog-Georg-Straße geparkt war.

Kennzeichen-Klau

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Kennzeichendiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)