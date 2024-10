Autoliebhaber aus Europa kommen in diese Dillinger Werkstatt

Ein VW Phaeton ist ein Luxusfahrzeug. Luftfederung für besten Komfort oder nach Belieben Sportlichkeit, edle Materialien im Innenraum, ein V10-Motor. Der Phaeton von Timo Kokott hatte aber ein Problem: Er lief nicht. Der 24-Jährige, eigentlich Elektriker von Beruf, lässt sich vor einigen Jahren auf diese Herausforderung ein, kauft das Fahrzeug als Projektauto – und repariert die Luxuskarosse in seiner kleinen Garage in Weisingen. „Das war damals aber in den Räumlichkeiten schwierig“, erzählt er. Heute ist das anders. Was vor einigen Jahren als Hobby angefangen hat, ist jetzt sein Alltag, besser sein Beruf. Er hat sich mit seiner Autowerkstatt selbstständig gemacht und Kunden aus ganz Europa kommen zu ihm nach Dillingen in die Donaustraße. Denn er macht das, wovon viele andere Werkstätten lieber die Finger lassen: Timo Kokott hat die erste und bislang einzige Selbstschrauber-Werkstatt im Landkreis Dillingen eröffnet.

