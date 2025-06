Autor Michail Schischkin spricht in der Dillinger Lehrerakademie

Michail Schischkin wird international als einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller der Gegenwart gefeiert. Die Dillinger Akademie für Lehrerfortbildund und Personalführung (ALP) begrüßt den Autor am Mittwoch, 2. Juli, in der Kreisstadt. Schischkin wird in der Aula der ALP zu Gast sein. Der Eintritt ist frei, alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Schischkin wurde mit den drei wichtigsten Literaturpreisen Russlands ausgezeichnet

Im Rahmen eines Lehrgangs lädt Schischkin zu einem offenen Gespräch ein. Dabei gibt er Einblicke in sein literarisches Schaffen, sein gesellschaftliches Engagement sowie seine Haltung zum Krieg und zur aktuellen politischen Situation in Russland. Schischkin gilt als einer der bedeutendsten russischen Autoren der Gegenwart. Als bislang einziger Schriftsteller wurde er laut Pressemitteilung mit den drei wichtigsten Literaturpreisen Russlands ausgezeichnet, seine Werke sind in 35 Sprachen übersetzt worden.

„Eine der profiliertesten literarischen Stimmen unserer Zeit“

Wegen seiner offenen Kritik am Putin-Regime wurde er in Russland zum „ausländischen Agenten“ erklärt. Umso wertvoller ist die Gelegenheit, mit ihm persönlich ins Gespräch zu kommen. Die ALP freut sich laut Mitteilung auf einen inspirierenden Abend mit einer der profiliertesten literarischen Stimmen unserer Zeit. (AZ)