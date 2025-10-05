Autounfall bei Lauingen endet im Totalschaden

Zur Kollision zweier Fahrzeuge ist es am Samstagabend bei Lauingen gekommen. Darüber informiert die Polizei. Ein 84-Jähriger war gegen 18.45 Uhr mit seinem Auto auf einem Feldweg in Richtung der Kreisstraße K DLG 28 unterwegs. Dort bog er nach links in Richtung Lauingen ab und übersah einen links kommenden vorfahrtsberechtigten 37-Jährigen in dessen Auto. Die Fahrzeuge stießen im Frontbereich zusammen.
Ein 37-Jähriger wird leicht verletzt ins Dillinger Krankenhaus gebracht
Das Fahrzeug des 37-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine Hecke geschleudert. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, jedoch wurde ein Mitfahrer des 37-Jährigen leicht verletzt in das Krankenhaus Dillingen eingeliefert. Beide Autos erlitten einen Totalschaden in Höhe von je circa 10.000 Euro und mussten abgeschleppt werden. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden