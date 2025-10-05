Icon Menü
Autounfall bei Lauingen: 37-Jähriger verletzt, Totalschaden für beide Fahrzeuge

Lauingen

Autounfall bei Lauingen endet im Totalschaden

Ein 37-Jähriger verletzt sich leicht, als die zwei Fahrzeuge bei Lauingen miteinander kollidieren. Die Autos erleiden einen Totalschaden von circa je 10.000 Euro.
    •
    •
    •
    Bei Lauingen ist es am Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen.
    Bei Lauingen ist es am Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto: David Inderlied, dpa (Symbol)

    Zur Kollision zweier Fahrzeuge ist es am Samstagabend bei Lauingen gekommen. Darüber informiert die Polizei. Ein 84-Jähriger war gegen 18.45 Uhr mit seinem Auto auf einem Feldweg in Richtung der Kreisstraße K DLG 28 unterwegs. Dort bog er nach links in Richtung Lauingen ab und übersah einen links kommenden vorfahrtsberechtigten 37-Jährigen in dessen Auto. Die Fahrzeuge stießen im Frontbereich zusammen.

    Ein 37-Jähriger wird leicht verletzt ins Dillinger Krankenhaus gebracht

    Das Fahrzeug des 37-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine Hecke geschleudert. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, jedoch wurde ein Mitfahrer des 37-Jährigen leicht verletzt in das Krankenhaus Dillingen eingeliefert. Beide Autos erlitten einen Totalschaden in Höhe von je circa 10.000 Euro und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

