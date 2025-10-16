Betrunkener fährt Auto in Dillingen an

Beim Edeka in Dillingen ist es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 60-Jähriger gegen 10.40 Uhr auf den Parkplatz an der Rudolf-Diesel-Straße und nahm dabei einem 65-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zur Kollision. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 3000 Euro.
Weil der 60-Jährige bei der Fahrt betrunken war, muss er mit Konsequenzen rechnen: Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Alkoholtest hatte einen Wert von über einem Promille angezeigt. (AZ)
