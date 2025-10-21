„AzubiXperience“ in Dillingen: Den optimalen Berufseinstieg finden

Den Termin sollten sich alle Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren heute schon vormerken: Am Donnerstag, 13. November, findet von 13 bis 17 Uhr im Dillinger Stadtsaal zum ersten Mal das Event „AzubiXperience“ statt. Jugendliche können hier, wie das Kunstwort sagt, Erfahrungen sammeln, mit Firmenvertretern ins Gespräch kommen und wichtige Schritte für einen optionalen Berufseinstieg machen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig, Eltern sind als Begleiter gerne willkommen.

Veranstalter sind die Donau Zeitung und die Wertinger Zeitung. Das Konzept ist neu, die Veranstaltung soll in lockerer Atmosphäre stattfinden. „Ausbildung soll Spaß machen“, sagt Corinna Altstetter, Leitung Mediaberatung der Donau Zeitung und Wertinger Zeitung. Gemeinsam mit ihren Kollegen organisiert sie die AzubiXperience. Rund 25 Unternehmen, Behörden und Einrichtungen aus der Region werden die Karrierechancen in ihren Betrieben präsentieren und mit Fachkräften und Auszubildenden vor Ort sein. Hier gibt es für die Schülerinnen und Schüler erste Eindrücke, in welche Richtung die künftige Berufswahl gehen könnte. Die Aussteller sind aus den verschiedenen Bereichen – vom Handwerk über Pflege bis zur Industrie.

Unterhaltung und Spaß mit DJ, VR-Brille, Drohne

Im Mittelpunkt stehen persönliche Gespräche an den einzelnen Messeständen und ein erstes Kennenlernen junger Talente. In exklusiven 15-minütigen Vortragslots präsentieren sich einzelne Aussteller und geben Einblick in die Ausbildungsberufe in ihren Firmen. Die AzubiXperience verspricht, ein ganz besonderes Ausbildungs-Event zu werden, ein Ort der Kommunikation, aber auch eine Veranstaltung für Unterhaltung und Spaß. Coole Musik liefert DJ ToBeat, für Essen und Trinken ist im Foyer gesorgt. Mit dabei ist das Dillinger BayernLab samt VR-Brille, Drohnensimulator und 3D-Drucker. Zum Einsteigen lädt ein Fahrschulsimulator ein. Fürs Selfie gibt es eine Fotobox.

Jeder Teilnehmende geht mit einer Stempelkarte durch die AzubiXperience: Für vier gute Gespräche und die Teilnahme an einem Vortrag gibt es jeweils einen Stempel. Jede vollständige Stempelkarte wird mit einem Gastro-Gutschein belohnt. Die Schulklasse, die prozentual mit den meisten Schülerinnen und Schülern vorbeischaut, erhält einen 500-Euro-Gutschein für die Klassenkasse.

Noch einige wenige Plätze für Aussteller frei

„Bei der AzubiXperience zeigen regionale Aussteller, dass sie moderne Arbeitgeber sind“, erläutert Corinna Altstetter. „Gespräche auf Augenhöhe bringen die besten Ergebnisse für beide Seiten.“ Aktuell sind für Aussteller noch einige wenige Plätze frei. Interessierte können sich gerne unter anzeigen@donau-zeitung.de melden. (AZ)