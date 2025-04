B16: Sanierung des Lidl-Kreisverkehrs in Höchstädt startet am Montag

Umleitungen müssen Autofahrer ab dem kommenden Montag, 14. April, auf der B16 in Höchstädt in Kauf nehmen. Der Grund: Der Ziegelei-Kreisverkehr am westlichen Ortseingang, im Volksmund Lidl-Kreisel, muss erneuert werden. Das Staatliche Bauamt Krumbach hat jetzt mitgeteilt, dass die Arbeiten am Montagmorgen um 7 Uhr starten.

Der Kreisverkehr am westlichen Ortseingang von Höchstädt ist nach Angaben der Behörde ein wichtiger Verkehrsknoten, der täglich bis zu 16.000 Fahrzeuge bewältigen muss. „Insbesondere der Schwerverkehr hat der Kreisfahrbahn und den Ein- und Ausfahrten spürbar zugesetzt“, informiert das Bauamt. Dort wurden flächige Rissbildungen sowie Verdrückungen des Fahrbahnbelags festgestellt. Die Bankette seien großteils „ausgefahren“. Um eine weitergehende Schädigung des Kreisverkehrs zu verhindern, lässt das Bauamt nun in den Osterferien den Kreisverkehr durch die Baufirma Holl erneuern.

Der schadhafte Fahrbahnbelag und die darunterliegende Asphaltschicht in der Kreisfahrbahn sowie in den Ein- und Ausfahrtsbereichen werden abgefräst und neu aufgebaut. „Hierfür kommt ein besonders verformungsstabiler Asphalt zum Einsatz, der den hohen Verkehrsbelastungen standhält“, erläutert Abteilungsleiter Andreas Reiser. Die schadhaften Bankette werden seinen Worten zufolge aufgeschottert und in den besonders beanspruchten Bereichen mit Rasengittersteinen befestigt.

Der Kreisel in Höchstädt muss voll gesperrt werden

Für die Straßenbauabreiten muss der Kreisverkehr für den Verkehr voll gesperrt werden. „Um die Auswirkungen möglichst gering zu halten, finden die Bauarbeiten bewusst in den Osterferien statt“, teilt Reiser mit. Während den Bauarbeiten wird der Verkehr auf der B16 in beiden Fahrtrichtungen ab Höchstädt über Deisenhofen, Mörslingen und Donaualtheim zur Anschlussstelle Dillingen-Mitte umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Wertingen wird ab der Anschlussstelle Dillingen-Mitte über Dillingen, Fristingen und Kicklingen gelenkt. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle Verkehrsteilnehmer und betroffenen Anlieger um Verständnis für die entstehenden Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen, sowie um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten auf der Umleitungsstrecke.

Die Erneuerung des Kreisels in Höchstädt kostet 250.000 Euro

Für das Projekt investiert der Bund rund 250.000 Euro, damit der Ziegelei-Kreisverkehr künftig die hohen Verkehrsbelastungen wieder sicher und leistungsfähig abwickeln kann. (AZ)