Bäume für illegale Mountainbike-Strecke in Bachhagel gefällt

In Bachhagel sind am Sonntag Bäume gefällt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie vermutlich für eine illegale Mountainbike-Strecke verwendet.

In Bachhagel sind am Sonntag in der Zeit zwischen 6 und 17.45 Uhr an einem Feld entlang des Stockhofwegs mehrere Bäume gefällt worden.

Die Polizei gibt den Sachschaden mit etwa 500 Euro an

Vermutlich wurden die Stämme nach Angaben der Polizei für eine illegale Mountainbike-Strecke verwendet, die sich in der Feldmark befindet. Den Sachschaden gibt die Polizeiinspektion Dillingen mit etwa 500 Euro an. (AZ)

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise.