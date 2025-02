Diese Projekte und Maßnahmen sind 2025 in Bachhagel geplant

Neues Pflaster, ein fertiges Backhaus, der plätschernde Brunnen und der renovierte Brauereistadel schmücken den Kern der Gemeinde Bachhagel, nachdem die Dorferneuerung im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde – zumindest in der Ortsmitte. 2025 soll es direkt weitergehen, sagt Bürgermeister Ingo Hellstern, und zwar mit verschiedenen Straßen. Darunter die Kreuzung am Rathaus, die Rosenstraße Richtung Spielplatz und die Burghagler Straße. Ein großes Augenmerk liege dabei auf der Entschleunigung des Verkehrs auf breiten, geraden Straßen, „die zum Rasen verleiten“, so der Rathauschef, etwa könnten Bäume gepflanzt werden oder Parkbuchten entstehen. Wie genau umgestaltet werden soll, steht bisher nicht fest.

