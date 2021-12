Wie ein Mann aus Bachhagel mit vier Nieren lebt

Plus Seit 30 Jahren lebt Martin Schnepf aus Bachhagel mit gespendeten Nieren. Dass das so gut klappt, ist nicht selbstverständlich. Wie er nun das Leben genießt.

Martin Schnepf lebt seit 30 Jahren mit vier Nieren in seinem Körper, aber nur eine davon funktioniert. Das etwa zehn Zentimeter große Organ ermöglicht dem 72-Jährigen ein glückliches Leben. Der fitte Rentner mit grauem Schnauzer musiziert in seiner Freizeit gerne mit seinen Freunden, schwingt sich auf sein E-Bike für Touren durch das Dillinger Land, hält sich fit beim Spazieren mit dem Hund des Nachbarn oder freut sich, wenn seine Enkelin ihn besucht. Doch Schnepf war nicht immer klar, dass er als Rentner noch leben wird.