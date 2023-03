Einbruch am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus in Bachhagel

Die Dillinger Polizei sucht dringend Zeugen. Wer hat im Bachtal etwas beobachtet?

In ein Einfamilienhaus in Bachhagel ist am Mittwoch zwischen 12.50 und 14.45 Uhr eingebrochen worden. Das Haus steht in der St.-Michael-Straße auf Höhe der 20er-Hausnummern). Hierbei wurde die Terrassentür aufgehebelt und die Wohnung durchsucht.

Uhren und Bargeld geklaut

Anschließend wurden zwei Uhren und Bargeld im mittleren dreistelligen Wert entwendet. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei Dillingen bittet in unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)