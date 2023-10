Bachhagel

06:48 Uhr

"Einer von uns" – der Kreis Dillingen ehrt Heidenheims Trainer Frank Schmidt

Plus Bachhagel richtet einen Empfang für Aufstiegstrainer Frank Schmidt vom Bundesligisten Heidenheim aus. Der trägt sich in gleich drei Goldene Bücher ein.

Von Berthold Veh

Lukas Kobinger hat ein Ziel. Der Zehnjährige gehört zu den etwa 50 geladenen Gästen, die am Donnerstagabend im Brauereistadel in Bachhagel am Empfang für den Trainer des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Heidenheim teilnehmen dürfen. Und der junge Kicker möchte unbedingt ein Autogramm des Coachs, der die Fußballer von der Ostalb während seines 16-jährigen Wirkens von der Oberliga ins Oberhaus des deutschen Fußballs geführt hat. Lukas ist nicht der Einzige, der am Ende eine unterschriebene Karte oder ein signiertes Buch des mittlerweile dienstältesten Bundesliga-Trainers mit nach Hause nimmt. "Der Trainer ist cool", sagt der junge Oberbechinger. Und spricht damit aus, was alle in dieser Runde denken. Denn Frank Schmidt ist einer aus dem Bachtal, er wohnt mit seiner Frau Nadine in Bachhagel. "Wir sind richtig stolz auf ihn", betont Bachhagels Bürgermeister Ingo Hellstern.

Gleich in drei Goldene Bücher, das der Gemeinden Bachhagel und Syrgenstein sowie des Landkreises Dillingen, hat sich Frank Schmidt am Donnerstagabend eingetragen. Die Zeremonie verfolgten (von links) Bürgermeister Ingo Hellstern, Landrat Markus Müller und Bürgermeisterin Mirjam Steiner. Foto: Berthold Veh

Als die Heidenheimer Fußballer im Mai nach dem spektakulären Siegtreffer in der 99. Minute den Aufstieg tatsächlich geschafft hatten, verständigten sich der Rathauschef und der Dillinger Landrat Markus Müller darauf, Frank Schmidt mit einem Empfang und einem Eintrag ins Goldene Buch zu ehren. Dass es ein wenig länger dauerte, lag auch daran, dass Bachhagel bisher gar kein Goldenes Buch hatte. Für Frank Schmidt, den die meisten in Bachhagel einfach nur Frank nennen, ist der Termin alles andere als Routine. "Das ist so nett hier, ich freue mich, es ist eine große Ehre für mich", sagt der 49-Jährige. Mit der Mannschaft habe er schon mehrfach Auszeichnungen bekommen. Dass er als Einzelner geehrt werde, sei erst zum zweiten Mal der Fall.

