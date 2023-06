Ensemble "Neuland Theater" begeistert auf Dorfplatz in Bachhagel

Bei Sommerwetter waren die Stücke "Die Heinzelmännchen" für Kinder und Jugendliche und in der Abendvorstellung "Hamlet" zu sehen. Das Publikum gab Standing Ovations.

Das internationale Ensemble des "Neuland Theaters" hat auf der Bayern-Tour am Freitag auch in Bachhagel gastiert. Am Nachmittag fand bei herrlichem Wetter die gut besuchte Veranstaltung "Die Heinzelmännchen" für Kinder und Jugendliche statt. Die kurzweilige und amüsante Aufführung fand großen Zuspruch.

Theater spielt "Die Heinzelmännchen" und "Hamlet" in Bachhagel

Zur Abendvorstellung reichten die von der Theatergruppe mitgebrachten Stühle nicht mehr aus, sodass kurzfristig aus dem Brauereistadel zusätzliche Sitzgelegenheiten aufgestuhlt wurden. Bürgermeister Ingo Hellstern begrüßte die Gäste und die Theatergruppe unter der künstlerischen Leitung von Mario Eick. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Lothar Birzle vom Amt für Ländliche Entwicklung lobte das gesellschaftliche Engagement der Dorfgemeinschaft, bevor Mario Eick eine Einführung in das Theaterstück „Hamlet“ mit der Parallele zum aktuellen Zeitgeschehen zog.

Für Kinder und Jugendliche gab es, das Stück "Die Heinzelmännchen" zu sehen. Foto: Ingo Hellstern

Das berühmte Schauspiel von William Shakespeare mit der Frage "Sein oder Nichtsein?" zog das Publikum auf den Dorfplatz in Bachhagel in den Bann. Verabschiedet wurde die Theatergruppe mit minutenlangem Applaus und Standing Ovations. Im Nachgang wurde viel Lob ausgesprochen und der Wunsch, öfter kulturelle Veranstaltungen auf dem Dorfplatz stattfinden zu lassen.