Gartenbauverein: Warum der Baum für uns so wichtig ist

Bei der Herbstversammlung spricht der neue Kreisfachberater Benedikt Herian auch über die Trockenheit, Pilzkrankheiten und andere Schädlinge im Kreis Dillingen.

Kreisvorsitzender Manfred Herian konnte zur Herbstversammlung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege zahlreiche interessierte Gäste begrüßen. Zu Beginn hieß Gastgeber Bürgermeister Ingo Hellstern die Vertreter der 60 Vereine willkommen, und Bachhagels Vorsitzender Stefan Schneid erläuterte die Ziele des Vereins. So werden zurzeit 125 Bäume im Ort gepflanzt. Andi Mattern stellte den vereinseigenen Pflanzenkohleofen der Versammlung vor.

Den Hauptteil bestritt Kreisfachberater Benedikt Herian mit dem Vortrag "Mein Freund, der Baum – Warum er für uns so wichtig ist, und warum er immer wichtiger werden wird". In der Präsentation zeigte er die verschiedenen Probleme, denen Bäume in der heutigen Zeit ausgesetzt sind: von der Trockenheit, über Pilzkrankheiten und tierischen Schädlingen bis hin zu seinem größten Feind, dem Menschen.

Die falsche Pflanzung ist ein Problem

Gerade letzterer macht es ihnen besonders schwer. Dies fängt bei der falschen Pflanzung an, geht weiter bei der unsachgemäßen Pflege und endet bei oftmals überflüssigen Fällungen. Jedoch bieten Bäume so viel für Mensch und Umwelt. In Zeiten des Klimawandels sind sie als Schattenspender, Klimaanlage und Sauerstoffproduzent unabdingbar. Sie böten Nahrung für Mensch und Tier, schützten unseren Boden und absorbierten sogar Lärm, steht es in der Pressemitteilung.

Vor allem die Wichtigkeit alter, großkroniger Bäume wurde thematisiert. Zum Vergleich: Eine 80-jährige Linde speichert im Vergleich zehnmal so viel CO₂, produziert zehnmal mehr Sauerstoff und hat die zehnfache Kühlleistung eines 20-jährigen Exemplars. So sei es ökologisch weitaus sinnvoller, alte Bäume zu erhalten, als neue zu pflanzen, erklärte Herian.

Die Eiche als Hort der Biodiversität

In einem weiteren Teil des Vortrages wurden auch die anderen Ökosystemleistungen heimischer Baumarten gewürdigt. Die Eiche gilt als Hort der Biodiversität, mehr als 1300 heimische Käferarten leben an ihr. Verschiedene Weidenarten liefern im Frühjahr den ersten Pollen und Nektar für viele bestäubende Insekten. Bäume der Gattung Sorbus (Mehlbeeren) wie Elsbeere, Speierling oder auch Eberesche ziehen als Nahrungsquelle zahlreiche Vogelarten und Säugetiere an.

Lesen Sie dazu auch

Doch nicht allein heimische Gehölze wurden vorgestellt. So galt ein weiteres Augenmerk den sogenannten Klimabäumen. Dies sind Arten und Sorten, die mit den Herausforderungen, vor allem im besiedelten Raum, in Zukunft besser zurechtkommen sollen. Diese können die längeren Trockenheitsphasen, extreme Hitzeereignisse, der beschränkte Wurzelraum oder auch Streusalz sein. Exemplarisch stellte Herian den französischen Ahorn, die Silberlinde oder die Blumenesche vor.

Im Anschluss an seinen Vortrag informierte der Kreisfachberater die Anwesenden über das neue Förderprogramm "Streuobst für alle", bei dem in Bayern bis 2035 eine Million neuer Obstbäume gepflanzt werden sollen. (AZ)