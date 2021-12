Unfälle in Bachhagel und Gundelfingen

Bei zwei Unfällen in Bachhagel und in Gundelfingen schätzt die Dillinger Polizei den Schaden auf jeweils 4000 Euro. In einem Fall mussten beide Autos abgeschleppt werden.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 4000 Euro ist es am Mittwoch um 12.25 Uhr gekommen. Eine 66-jährige Autofahrerin, die zunächst die Kreisstraße DLG 29 in Richtung Medlingen befahren hatte, wollte am Kreuzungsbereich zur Staatsstraßenach links in Richtung Dillingen einbiegen. Wie die Dillinger Polizei weiter mitteilte, übersah sie dabei den Wagen einer 56-Jährigen, die auf der Staatstraße aus Richtung Giengen kommend, Vorfahrt hatte. Beide Wagen stießen zusammen.

In Gundelfingen stoßen zwei Autos zusammen

In Gundelfingen war am Mittwochabend ein Mann mit seinem Auto auf der Günzburger Straße stadteinwärts unterwegs. Um 18.40 Uhr wollte er nach links in die Bächinger Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 29-Jährigen. Beide Unfallfahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pol)

