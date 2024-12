Handbremse vergessen: 3000 Euro Schaden

3000 Euro sind bei einem Unfall in Bachhagel entstanden, weil ein Fahrer vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen. Laut Auskunft der Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstag in der Schreiäckerstraße. Der Fahrer des Kleintransporters wollte den Wagen entladen. Da die Handbremse nicht angezogen war, geriet der Transporter ins Rollen und prallte mit dem Heck in einen Gartenzaun. Am Fahrzeug und am Zaun entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 3000 Euro. (AZ)

