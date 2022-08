Bachhagel, Heidenheim

Familie aus Bachhagel hilft ukrainischen Flüchtlingen, stößt aber auf Probleme

Plus Familie Österlein aus Bachhagel hat vor Monaten eine ukrainische Familie aufgenommen. Nun gibt es eine Wohnung und einen Job für sie. Doch dann folgte der Schock.

Von Christine Weinschenk

Sie wollte helfen, sie half und hilft noch immer. Aber langsam ist Anna Österlein mit ihren Kräften am Ende. "Meine Familie und ich können einfach nicht mehr. Unsere Nerven liegen blank", sagt sie. Kurz nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine räumten die Österleins zwei Zimmer in ihrem Haus in Bachhagel frei und nahmen drei Flüchtlinge auf. Zwei Frauen und ein Baby. Familie Laktionova bestehend aus der 46-jährigen Mutter, ihrer 26-jährigen Tochter und deren 14 Monate alten Tochter. "Seit dem 11. März leben sie mit mir, meinem Lebensgefährten und meiner elfjährigen Tochter unter einem Dach. Wir haben damit gerechnet, dass sie maximal drei Monate bei uns bleiben werden", sagt Anna Österlein, die ursprünglich aus Russland stammt.

