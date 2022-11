Instrumentale und vokale Höhepunkt in Bachhagel

Plus In der Pfarrkirche begeistern der Organist Anton Spengler und die Sopranistin Sabine Seidl. Auch die Technik war bemerkenswert.

Ein starker Organist und eine beeindruckende einheimische Sopranistin gestalteten in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Bachhagel ein beachtliches Konzert. Moderator, Organisator und Hausorganist Norbert Wörle hatte mit Anton Spengler den B-Musiker von der Heilig-Geist-Kirche aus Günzburg verpflichtet. Ausgestattet mit einer bemerkenswerten Technik sowohl im Manual- als auch im Pedalspiel und gelenkt von einem hochmusikalischen Empfinden gelangen Spengler die elf Programmnummern auf wunderbare Weise.