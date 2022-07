Bachhagel

12:00 Uhr

Keine Bagger mehr am Dorfplatz in Bachhagel - doch die Baustelle dauert noch

So sieht es nun am Dorfplatz in Bachhagel aus.

Plus Die Bagger am Dorfplatz in Bachhagel sind abgezogen. Für den neuen Platz fehlt noch ein Backhaus, die Begrünung und der Bodenbelag. Wie lange das noch dauert.

Von Susanne Klöpfer

Am Dorfplatz in Bachhagel wird nicht mehr gebaggert. In den vergangenen Wochen wurde an der Bacherweiterung am Zwergbach gearbeitet, der Seitenstreifen an der Rosenstraße gemacht und das Fundament für den Weihnachts- oder Maibaum gesetzt. Bis der Treffpunkt in der Ortsmitte fertig ist, dauert es Bürgermeister Ingo Hellstern zufolge wahrscheinlich noch bis Sommer 2023.

