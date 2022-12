Ludwig Seeger wird als Altbürgermeister geehrt

Seeger brachte im Bachtal viele Projekte auf den Weg. Doch eigentlich möchte er die Ehrung gar nicht.

Der Bachhagler Ludwig Seeger hat sich 32 Jahre lang als Gemeinderat, Kreisrat und Bürgermeister Bachhagels für die Belange der Bürgerinnen und Bürger starkgemacht. Dafür wurde er nun in einem Festakt mit musikalischer Umrahmung durch das Duo „Wir“ vom amtierenden Bürgermeister Ingo Hellstern zum Altbürgermeister ernannt.

Bachhagler Altbürgermeister Ludwig Seeger möchte Ehrung eigentlich nicht

„Das ist eine Ehrung, die ich eigentlich gar nicht wollte“, sagte Seeger. Dass er es verdient hat, bestätigten Syrgensteins Bürgermeisterin Mirjam Steiner als Vertretung des Landrats Markus Müller sowie Bernd Steiner in ihren Reden ebenso wie der ehemalige 2. Bürgermeister Bachhagels Bruno Schilling in seiner Laudatio.

Aber auch Bachhagels Bürgermeister Ingo Hellstern würdigte Ludwig Seeger für sein Engagement und seine Verbundenheit mit dem Ort: „Das ist ein besonderer Tag für die Gemeinde.“ Der Geehrte zeichne sich durch einen ausgezeichneten Gemeinschaftssinn aus, so der Rathauschef. Als zweite Rednerin betonte Mirjam Steiner, dass die Ehrung Ludwig Seegers eine „Feierstunde der Demokratie“ sei.

Der Werdegang von Altbürgermeister Ludwig Seeger in Bachhagel

Die interkommunale Zusammenarbeit lobte Syrgensteins Altbürgermeister Bernd Steiner. Anschließend berichtete er über Seegers Werdegang in Bachhagel: der Einzug in den Gemeinderat 1990, die Wahl zum Bürgermeister 1996, 2002 der Weg in den Kreistag - bis 2008 parallel zur Tätigkeit als Bürgermeister- und schließlich seit 2014 wieder der Sitz im Gemeinderat.

Was in dieser Zeit alles entstand, ließ Schilling Revue passieren: Angefangen vom Industriegebiet Hungerwiesgraben über den Bau der Umgehung, die Flurbereinigung des Dattenhausener Rieds, die Mobilfunkstation Bachhagel Mitte, der gemeinsame Bauhof, das neue Feuerwehrgerätehaus oder der Beginn der Interkommunalen Zusammenarbeit und Dorferneuerung.

Bürgermeister Hellstern überreicht Urkunde und „Unruhestandsbank“

Für Ingo Hellstern sei es eine „Freude und Ehre“, die Ehrung durchzuführen und er bedankte sich in diesem Zuge auch bei Seegers Ehefrau Gabriele für die familiäre Unterstützung in den vielen Jahren: „In diesem Amt müssen Rückhalt und Unterstützung der Familie hoch sein“. Wie es im Bachtal Tradition ist, bekam Ludwig Seeger neben der Urkunde eine „Unruhestandsbank“, wie Hellstern scherzte.

Auch der Geehrte sprach einige Worte. Einen besonderen Dank richtete Seeger an seine Familie: „Ohne eure Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen.“ Obwohl er die Auszeichnung eigentlich nicht wollte, freute er sich trotzdem: „Ich bin stolz, dass mein Wirken noch so geehrt wird.“ Im Vereinsleben und dem Gemeinderat arbeite er weiterhin mit. (AZ)