Mann mit Haftbefehl in Bachhagel geschnappt

Eine Anwohnerin ist auf den jungen Mann aufmerksam geworden. Dann kam die Dillinger Polizei.

Am Freitag gegen 15.30 Uhr wurde durch eine aufmerksame Anwohnerin in der Badstraße in Bachhagel ein verdächtiges Verhalten eines 26-jährigen Mannes mitgeteilt.

Eine anschließende Polizeikontrolle deckte schließlich auf, dass der junge Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde vor Ort festgenommen und im weiteren Verlauf in eine Haftanstalt verbracht, so die Polizei. (pol)

Lesen Sie dazu auch