So bunt sieht es nach dem Umbau in der Bachtal-Bücherei aus

Plus Früher lag die kleine Bücherei im Keller der Bachtal-Schule. Nun ist es dort lichtdurchflutet, es gibt eine Lese- und Kaffeeecke und vieles für Kinder zu entdecken.

Größer, heller, besser - die Bachtal-Bücherei in der Bachhagler Grundschule hat ein Makeover hinter sich. Die Steintreppen im Hof der Schule führen an Pflanzen vorbei, hinab in eine lichtdurchflutete, bunte Bücherwelt. Wenn die Türe aufgeht, werden die Kinder und Erwachsenen von einem freudigen "Hallo" der Leiterin Petra Bacher empfangen. Farbige Sitzmöglichkeiten stehen im Raum und in den tiefen Fenstern mit Kissen kann man es sich mit einem Buch gemütlich machen. Es gibt Platz für das Bilderbuch-Kino mit dem Beamer und für Lesungen drinnen, aber auch draußen im kleinen Atrium.

Bachtal-Bücherei in Bachhagel hat nun mehr Lesemöglichkeiten für Kinder

Früher war es hier dunkel, da die Bücherei im Keller lag. Das hat sich seit der Sanierung der Bachtal-Schule bis zum Spätsommer 2021 geändert. Erst vor wenigen Wochen holte die Gemeinde die Eröffnungsfeier, die wegen Corona ausfiel, nach. Seit dem Umbau stehen 9364 Medien in weißen, kindgerechten Bücherregalen - darunter auch 80 Tonies, das ist ein Audiosystem mit Figuren, auf denen Kinder-Hörspiele gespeichert sind. "Die sind eigentlich meist alle ausgeliehen", sagt Bacher und schmunzelt. In der Online-Leihe kann sogar aus über 33.000 E-Medien ausgewählt werden. Und das alles kostenlos, zumindest für Personen, die in der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein leben. Geöffnet hat die Bücherei, die auch über einen Fahrstuhl im Schulhaus zu erreichen ist, jeden Donnerstag und Freitag von 15.30 bis 18.30 Uhr.

In der Bachtal-Bücherei gibt es nun eine helle Leseecke inklusive kostenlosem Kaffee. Foto: Susanne Klöpfer

In den Regalen findet sich eine Vielzahl an Büchern: Ob Tipps für den Urlaub mit dem Camper, der neuste Teil einer beliebten Jugend-Fantasy-Reihe, Kinderbücher über den Klimawandel oder zum Thema LGBTQI+, indem es über queere Geschlechtsidentitäten geht. "Wir erneuern unsere Medien ständig", sagt Leiterin Bacher. Auch ein Buch über queere Vielfalt zu haben, sei wichtig, auch wenn Eltern vielleicht den Kindern bei diesem Thema nicht weiterhelfen können.

Seit mehr als einem Jahr leitet die 47-Jährige nun die Bücherei, hat aber schon viele Jahre davor ausgeholfen. Übernommen hat die Bachhaglerin den Job von Bärbel Hartmann. Die 67-Jährige hilft weiterhin und freut sich über die neuen Möglichkeiten. Sie erinnert sich: "Gegründet wurde die Bücherei von einer Lehrerin im Jahr 1988." Damals habe man diese nur vom Schulhaus betreten können.

Bücherei wurde zusammen mit der Bachtal-Grundschule saniert

Durch den Umzug während der Sanierung in ihr Ausweichquartier in die Volksbank Donau-Mindel hatten die zwei Frauen alle Bücher eigentlich viermal in den Händen. Einpacken, ausziehen, auspacken und das noch einmal. So hätten sie viele zerlesene, alte Bücher aussortiert und eine Übersicht über den Bestand bekommen. Über die Zwischenlösung in der Bank seien aber viele Leserinnen und Leser froh gewesen.

Nachdem im Spätsommer 2021 der Umbau der Schule fertig war, packten Bacher und Hartmann also alle Bücher wieder ein und zogen zurück. Doch wie bei fast jedem Umzug lief nicht alles reibungslos. Die Pandemie erschwerte alles und dazu kam, dass es lange dauerte, bis alle Möbel geliefert waren. Aber: "Wir sind dankbar, dass die Gemeinde uns unterstützt", sagt Bacher mit Blick auf Bürgermeister Ingo Hellstern, der für den Termin auch in die Bücherei gekommen ist. Er sagt: "Uns ist es wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, sich an Literatur zu bereichern."

Bachtal-Bücherei: Eine Familie hat über 729 Bücher in einem Jahr ausgeliehen

Und dieses Angebot wird besonders von Familien und Kindern angenommen. Die Bücherei führt eine Liste, wer am meisten ausleiht und zeichnet diejenigen jährlich aus. Allein eine Familie hat im vergangenen Jahr stolze 729 Bücher gelesen. Alle zwei Wochen kommen auch die Schulkinder her, stöbern in den Büchern, lesen und können sich etwas Neues ausleihen. Die Leidenschaft und das Engagement merkt man Bacher und Hartmann an. Sie kennen alle ihre Leserinnen und Leser, haben für jeden einen passenden Buchtipp und füllen auch die neuen Räumlichkeiten der Bachtal-Bücherei mit viel Herzlichkeit.