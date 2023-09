Stoppschild missachtet: Mann wird verletzt

Bei dem Unfall in Bachhagel wird ein Mann verletzt. Außerdem entsteht erheblicher Sachschaden.

Zu einem Unfall kam es am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in Bachhagel. Wie die Polizei mitteilt, war ein 72-Jähriger aus Bamberg mit einem Auto auf der Kreisstraße DLG 29 von Sachsenhausen kommend in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung mit der Staatsstraße 2025 wollte er nach links in Richtung Giengen abbiegen. Dort übersah er ein Stoppschild, sowie den von links kommenden Kleintransporter, in dem ein 33-Jährigen aus Dillingen saß.

Ein Mann wird bei dem Unfall in Bachhagel verletzt

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 72-Jährige durch die ausgelösten Airbags leicht an seinen Armen, alle anderen Beteiligten und deren Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt insgesamt etwa 15.000 Euro. Den 72-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)