Aufstiegsplakat Heidenheims wird zugunsten der Kartei der Not versteigert

Cheftrainer Frank Schmidt und die Spieler des Bundesliga-Aufsteigers haben unterschrieben. Bachhagels Bürgermeister stiftet das Plakat für unser Leserhilfswerk.

In Bachhagel, Syrgenstein und Zöschingen hatten sie die Aufstiegsplakate bereits einen Tag vor dem entscheidenden Spiel des 1. FC Heidenheim in Regensburg aufgehängt. „Frank Schmidt, wir sind stolz auf Dich und Deine Mannschaft!“ ist auf diesen Plakaten zu lesen. Der Rest der dramatischen Geschichte ist in Fußball-Deutschland bekannt. Die Heidenheimer Kicker erzielten in der 98. Minute der Nachspielzeit den alles entscheidenden 3:2-Siegtreffer und schrieben mit dem Aufstieg in die Bundesliga ein einzigartiges Fußball-Märchen.

Ein Aufstiegsplakat mit den Unterschriften des Trainers Frank Schmidt und der Spieler des 1. FC Heidenheim wird zugunsten der Kartei der Not versteigert. Foto: Berthold Veh

Maßgeblichen Anteil daran hat Cheftrainer Frank Schmidt, der seit 16 Jahren die Heidenheimer Kicker trainiert und seit zwei Jahrzehnten in Bachhagel lebt. Die Trainerlegende sei „einer von uns“, betont Bürgermeister Ingo Hellstern. Vor wenigen Tagen ehrten die Bachtal-Kommune und der Landkreis Dillingen, vertreten durch Landrat Markus Müller, Frank Schmidt mit einem Empfang. Der 49-Jährige trug sich dabei im Brauereistadel gleich in drei goldene Bücher ein – das des Landkreises und der Kommunen Bachhagel und Syrgenstein.

Der Trainer und die Spieler haben für die Kartei unterschrieben

Bei diesem Anlass signierte Frank Schmidt nicht nur Autogrammkarten und sein Buch „Unkaputtbar“, durch dessen Erlös auch ein soziales Projekt im Landkreis Dillingen gefördert werden soll. Auch unter die Aufstiegsplakate setzten der Coach und die gesamte Mannschaft des Bundesliga-Aufsteigers ihre Unterschriften. Eines dieser Plakate soll nun für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, versteigert werden, wie Bürgermeister Hellstern angekündigt hatte.

Bis 15. November kann für das Plakat des 1. FC Heidenheim geboten werden

Der oder die Höchstbietende bekomme das 91,5 mal 60 Zentimeter große Plakat in einem Rahmen, erläutert der Rathauschef. Hellstern wird das Aufstiegsplakat mit den Unterschriften der Spieler und des Cheftrainers natürlich persönlich überreichen. Es gilt ein Mindestgebot von 100 Euro. Gebote können bis zum Mittwoch, 15. November, schriftlich bei der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein, Ringstraße 35, 89428 Syrgenstein, abgegeben oder per E-Mail an verwaltung@syrgenstein.de geschickt werden. Bürgermeister Hellstern sagt: „Ich hoffe auf eine große Unterstützung für den guten Zweck.“

