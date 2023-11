Wer will ein Aufstiegsplakat des 1. FC Heidenheim?

Noch bis Mittwoch können Angebote für ein Aufstiegsplakat des 1. FC Heidenheim abgegeben werden. Es wird zugunsten der Kartei der Not versteigert.

In Bachhagel, Syrgenstein und Zöschingen hatten sie die Aufstiegsplakate bereits einen Tag vor dem entscheidenden Spiel des 1. FC Heidenheim in Regensburg aufgehängt. „Frank Schmidt, wir sind stolz auf Dich und Deine Mannschaft!“ ist auf diesen Plakaten zu lesen. Inzwischen kicken die Heidenheimer mit ihrem Chefcoach Schmidt, der in Bachhagel wohnt, in der Bundesliga.

Eines dieser Plakate, die der Trainer und die Mannschaft unterschrieben haben, wird für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, versteigert. Interessenten sollten sich aber sputen, denn Gebote können nur noch bis zum Mittwoch, 15. November, schriftlich bei der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein, Ringstraße 35, 89428 Syrgenstein, abgegeben oder per E-Mail an verwaltung@syrgenstein.de geschickt werden. Der oder die Höchstbietende bekomme das 91,5 mal 60 Zentimeter große Plakat in einem Rahmen, teilte Bachhagels Bürgermeister Ingo Hellstern beim Empfang für Frank Schmidt im Brauereistadel in Bachhagel mit. Nach Informationen unserer Redaktion liegen bereits Angebote vor. Über die Höhe machte die VG Syrgenstein allerdings keine Angaben. (bv)

