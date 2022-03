Thomas Reicherzer ist neuer SPD-Chef im Landkreis Dillingen

Die Sozialdemokraten wählen den Wittislinger Bürgermeister zum Nachfolger von Dietmar Bulling, der 27 Jahre lang an der Spitze stand. Darauf setzt der neue Vorsitzende in Zukunft.

Mit 100 Prozent Ja-Stimmen haben die Delegierten der SPD-Ortsvereine im „Braustadl“ in Bachhagel den Wittislinger Bürgermeister Thomas Reicherzer zum Vorsitzenden des SPD-Unterbezirkes Dillingen gewählt. Er ist damit Nachfolger von Dietmar Bulling, der den Kreisverband 27 Jahre lang geführt hat (wir berichteten). In großer Geschlossenheit wurden laut Pressemitteilung auch die weiteren Vorstandsposten besetzt.

Zu Beginn hatte Bulling, der die Vorstandsarbeit als Beisitzer weiter begleiten wird, der jüngst verstorbenen Vorsitzenden der Ortsvereine Bissingen und Buttenwiesen, Josef Oberfrank und Ulrich Krazeisen, gedacht. Der Lauinger schloss in das Gedenken auch die vielen Kriegsopfer in der Ukraine ein. Seine jahrzehntelange Tätigkeit als UB-Vorsitzender in der Nachfolge von Walter Hartshauser sei von Tiefen und Höhen begleitet gewesen, sagte Bulling.

Die SPD wieder auf dem Weg nach oben

Er freue sich, dass nun die Sozialdemokraten wieder auf dem Weg nach oben seien – mit einem SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz und einem in allen Parteien geschätzten Bundespräsidenten Walter Steinmeier an der Spitze, mit Christoph Schmid als Bundestagsabgeordnetem aus Nordschwaben und Mirjam Steiner und Thomas Reicherzer, die bei der letzten Kommunalwahl erfolgreich zur Bürgermeisterin in Syrgenstein beziehungsweise zum Bürgermeister von Wittislingen gewählten worden seien. Bulling war auch glücklich darüber, dass der einstige Dillinger OB-Kandidat Tobias Rief mit großer Mehrheit auf Anhieb zum Bürgermeister in Sontheim gewählt wurde.

Bei der jüngsten Kreistagswahl habe die SPD leider Verluste erlitten, nachdem die Stimmenpotenziale von Hans-Jürgen Weigl, Siegfried Wölz und Wolfgang Schenk nicht ausgeglichen werden konnten. Dass Landrat Leo Schrell sich nicht wieder zur Wahl stellt, sei überraschend gewesen, sodass es in der Kürze der Zeit leider nicht möglich gewesen sei, einen erfolgversprechenden Kandidaten seitens der SPD zu nominieren. Der scheidende UB-Vorsitzende bedankte sich bei seinen Mitstreitern in all den 27 Jahren und hielt es jetzt für die richtige Zeit, die Verantwortung in jüngere Hände zu geben.

Mitglieder des neuen Vorstand des SPD-Unterbezirks Dillingen: (von links) die stellvertretenden Vorsitzenden Martin Knecht, Jan Waschke und Max Ruchti, Vorsitzender Thomas Reicherzer, Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid sowie die stellvertretenden Vorsitzenden Mirjam Steiner und Philipp Kaltenegger. Foto: Hubert Probst

Olaf Scholz war wichtig

Christoph Schmid nutzte die Pause während der Auszählung der Stimmen, um sich bei Dietmar Bulling für „die hervorragende Zusammenarbeit“ mit ihm zu bedanken. So sei es schließlich im zweiten Anlauf gelungen, mit ihm wieder einen Bundestagsabgeordneten in Nordschwaben zu haben. Für den Erfolg bei der Bundestagswahl 2021 sei die Geschlossenheit der Partei maßgeblich gewesen, aber auch dass die Person des Kanzlerkandidaten Scholz mit dem Wahlprogramm übereinstimmte. „Scholz war das richtige Angebot für die Wählerschaft“, betonte Schmid. Die Geschlossenheit der Ampelkoalition habe sich bei der einstimmigen Abstimmung bei allen Haushaltsansätzen gezeigt. Im Krisenmodus von Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine sei es geboten, solidarisch zusammenzustehen. Als verteidigungspolitischer Sprecher der bayerischen SPD betonte Schmid den festen Zusammenhalt der Nato, um jeden Mitgliedsstaat vor feindlichen Aggressionen zu schützen.

Der Bürgermeister in Wittislingen

Der neu gewählte Kreisvorsitzende Thomas Reicherzer hatte das Schlusswort. „Als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ob ich mich für die Nachfolge von Dietmar Bulling bewerben solle, stand die SPD bei 15 Prozent, wir hatten keinen örtlichen Bundestagsabgeordneten und Olaf Scholz war noch nicht Bundeskanzler“, sagte der Wittsilinger Rathauschef.

Dennoch habe er sich beworben, weil es für ihn eine Ehre sei, für diese Partei arbeiten zu dürfen. Um Wahlen zu gewinnen, brauche die SPD den richtigen Kandidaten beziehungsweise Kandidatin, das richtige Timing und eine hervorragende Wahlkampforganisation. „Deshalb müssen wir die guten jungen Leute, die wir in der Partei haben, qualifizieren, fördern und nach vorne bringen“, gab der neue UB-Vorsitzende als Losung aus.

Thomas Reicherzer stehen sechs stellvertretende Vorsitzende zur Seite, nämlich Max Ruchti, Johanna Schlögl, Philipp Kaltenegger, Mirjam Steiner, Jan Waschke, und Martin Knecht. Schatzmeister ist Werner Herbig, Schriftführer Jürgen Menzel. Beisitzer sind Dietmar Bulling, Jürgen Hartshauser, Otto Horntrich, Julia Kaltenegger, Luca Kohler, Wolfgang Konle, Birgit Spengler und Bernd Wiedemann. (pm)