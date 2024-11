Unbekannte sprühen in Bachhagel Graffiti

Im Gemeindebereich von Bachhagel kam es zwischen Freitagabend und Samstagvormittag zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti, wie die Polizei mitteilt. Im angegebenen Tatzeitraum brachten bislang unbekannte Täter Schmierereien an zwei Bushaltestellenhäuschen, einer Mauer sowie an der Hauswand einer Apotheke im Bereich der Badstraße an. Zudem wurde ein im angegebenen Tatzeitraum dort abgestellter Omnibus großflächig beschmiert. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/56-0 zu melden. (AZ)

