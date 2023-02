Unbekannter schlägt 24-Jährigem in Bachhagel mit der Faust ins Gesicht

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei in Bachhagel. Der Streit eines 24-Jährigen mit einer Gruppe von fünf Männern ist dort eskaliert.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen 1.30 Uhr in der Burghagler Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wie ein 24-Jähriger über den Notruf mitteilte, geriet er mit einer fünfköpfigen Gruppe in einen verbalen Streit.

Einer der fünf unbekannten Männer schlägt in Bachhagel zu

Daraufhin schlug einer der fünf unbekannten Männer dem 24-Jährigen nach Angaben der Polizei mit der Faust in das Gesicht. Anschließend suchte die Gruppe das Weite. Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Telefon 09071/560 entgegengenommen. (AZ)