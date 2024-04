Unfall in Bachhagel: Beteiligter Fahrer hat 1,5 Promille

Bei einem Auspark-Manöver kracht es. Die Polizei stellt bei der Unfallaufnahme fest, dass einer der beiden Unfallbeteiligten zu viel getrunken hat. Ihn erwartet ein Verfahren.

Nach einem Zusammenstoß am Bachhagler Kirchplatz ermittelt die Polizei gegen einen Unfallbeteiligten wegen Trunkenheit am Steuer. Am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr wollte laut Polizei eine 20-jährige Autofahrerin aus einer Parklücke im Kirchplatz rückwärts ausparken. Sie kollidierte dabei mit dem Wagen eines vorbeifahrenden 47-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtunfallschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Polizei ermittelt nach Alkoholfahrt gegen 47-Jährigen

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 47-jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest lieferte bei ihm ein Ergebnis von 1,5 Promille. Die Polizisten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den Mann nun wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)