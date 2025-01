Vorfahrtsmissachtung bei Oberbechingen führt zum Crash

Am Montagmittag kam es auf der St. 2025 südlich des Bachhageler Ortsteils Oberbechingen zum Zusammenstoß von zwei Autos. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 85-Jähriger mit seinem Auto nach Polizeiangaben die Unterbechinger Straße von Unterbechingen kommend in nördliche Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich zur Oberbechinger Straße bog er nach links ab, um Richtung Bachhagel zu fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen Fahrers, welcher seinerseits auf der Oberbechinger Straße in westlicher Fahrtrichtung unterwegs war und den Einmündungsbereich querte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei das Auto des 19-Jährigen nach dem Aufprall in den gegenüberliegenden Grünstreifen geschleudert wurde. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf 18.000 Euro geschätzt. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Dillingen. Die Freiwillige Feuerwehr Oberbechingen war mit zehn Feuerwehrleuten am Einsatzgeschehen beteiligt und regelte den Verkehr während der Unfallaufnahme. Gegen den 85-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

