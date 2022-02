Was beschäftigt junge Menschen im Kreis Dillingen?

Zig Einzelinterviews verraten, was Menschen im Alter von 14 bis 25 denken. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen.

Mehr als 1000 junge Menschen im Kreis Dillingen haben zu Beginn dieses Jahres Auskunft gegeben. In Einzelinterviews sprachen sie über Themen wie die Wohn- oder Ausbildungssituation, über Mobilität und Zukunftsfragen ihrer Heimatregion.

Hinter der Aktion steckt Donautal-aktiv. Der Regionalentwicklungsverein hat das Jugendprojekt Zusammen-aktiv-mitgestalten (Zam) initiiert. Wie der Verein nun mitteilte, fand in Kooperation mit dem Kreisjugendring Dillingen eine groß angelegte Jugendbefragung mit mehr als 1000 jungen Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren aus den Gemeinden des Landkreises Dillingen statt. Sie alle füllten detaillierten Online-Fragenkatalog zu ihrer Lebenssituation und zu erwarteten Zukunftsperspektiven zu bearbeiten aus. Außerdem wurde ein detailliertes Meinungsbild zum Leben in ihrer jeweiligen Heimatgemeinde erfragt.

Auch in der Pandemie in Dillingen gemeinsam etwas tun

Der Donautal-aktiv Vorsitzende und Landrat Leo Schrell ist sich damit sicher, dass „wir so die Bedürfnisse der nachfolgenden Generation genau kennenlernen und sie möglichst frühzeitig in die Entwicklung der Region einbeziehen können“, ließ er in einer Pressemitteilung wissen. Die bessere Verwurzelung von jungen Menschen mit ihrer Region und ihre aktive Beteiligung an regionalen Entwicklungsprozessen erreiche man laut Landrat nur, indem man Jugendlichen in allen Belangen ihres Lebens mehr Gehör verschaffe.

Das Projekt vom Team Regionalentwicklung bei Donautal-aktiv leitet Manuela Sing. Auch sie freut sich über den außerordentlichen Erfolg des Umfrageprojektes, das trotz der Kontaktbeschränkungen in der Corona- Pandemie durch den Kreisjugendring Dillingen umgesetzt werden konnte: „Wir haben es geschafft, trotz der pandemischen Situation einen überaus großen Fundus an qualifizierten Aussagen zu sammeln. Mit über 1000 befragten Jugendlichen zu jeweils über 40 Einzelfragen, haben wir umfangreiches Datenmaterial zu ihrer Lebenssituation und zu ihren Zukunftserwartungen erhalten, das in den kommenden Wochen ausgewertet werden wird. Donautal Aktiv und der Kreisjugendring werden diese sukzessive veröffentlichen“, erklärt Sing.

Der ZAM-Bus ist im Landkreis Dillingen unterwegs

Im Rahmen des von der europäischen Union geförderten Leader-Projektes „ZAM“ sei der Kreisjugendring Dillingen mit der operativen Umsetzung der Projektschritte beauftragt. Für die Umfrage hat sich ein Team aus jungen Menschen des Kreisjugendrings mit dem „Zam-Bus“ auf den Weg zu Jugendtreffs, Jugendinitiativen, Vereinen und beliebten Treffpunkten gemacht, um die Jugendlichen direkt zu befragen. Boris Schenk, Geschäftsführer des KJR, hatte eigentlich die ersten Ausfahrten des ZamBusses bereits für 2020 vorgesehen: „Uns hat die Pandemie auch in diesem Projekt große Steine in den Weg gelegt.

Da Jugendarbeit und größere offizielle Zusammenkünfte von Jugendlichen ab 2020 kaum mehr stattfanden, mussten wir 2021 in Form aufsuchender Einzelinterviews dafür sorgen, unser Projektziel von 1000 Befragungen zu erreichen.“

Eine große methodische Hilfe sei der Online- Fragebogen, der eine direkte Abfrage auch über Smartphones möglich machte. Schenk und sein Zam-Team im Kreisjugendring möchten jetzt die Frühjahrsmonate dazu nutzen, die Ergebnisse der Befragung mit Jugendkonferenzen, in denen die Jugendlichen Verbesserungsvorschläge für ihre Region diskutieren sollen, zu ergänzen und zu qualifizieren. Für den 21. Juni ist eine Abschlussveranstaltung mit der Präsentation der Ergebnisse auf Landkreisebene vorgesehen. Im Anschluss daran werden mit den beteiligten Kommunen die differenzierten Einzelauswertungen diskutiert. (pm)