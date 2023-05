Wegen Straßenumleitung: Anwohner zückt in Zöschingen Messer

In Zöschingen ist am Samstag ein Straßenstreit eskaliert: Ein Mann hat einen Autofahrer mit einem Messer bedroht. Eine Anzeige bekamen nicht nur die beiden.

Die Polizei ist am Samstag zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz in Zöschingen gerufen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Eichstraße. Wie sich herausstellte, befuhr ein 50-Jähriger kurz zuvor die Straße, da diese als Umleitungsstrecke wegen einer Baustelle genutzt werden sollte. Laut Polizeibericht gefiel das einer 52-Jährigen nicht, die deswegen eine Mülltonne vor das Fahrzeug des 50-Jährigen stellte und ihn so am Weiterfahren hinderte. Zudem hielt der 54-jährige Ehemann der Frau während des Vorfalls ein Messer in der Hand und ging damit bedrohlich auf den im Fahrzeug sitzenden 50-Jährigen zu. Der 50-Jährige entgegnete dem 54-Jährigen, dass er "ihm das Messer in den Allerwertesten stecken werde“. Es wird nun gegen alle drei Beteiligten unter anderem wegen Nötigung und Bedrohung ermittelt.

Eine gewalttätige Auseinandersetzung in Bachhagel

Auch in Bachhagel ist es am Samstag zu einem Vorfall gekommen, dort war jedoch Alkohol im Spiel. Ein 30-Jähriger und ein 58-Jähriger, beide aus Bachhagel, haben laut Polizeibericht im Laufe des Abends in der Marquardtstraße gemeinsam reichlich Alkohol getrunken. Gegen 23.30 Uhr gerieten die Männer schließlich in Streit, woraufhin der 30-Jährige seinem Kontrahenten mit der Faust auf die Wange geschlagen haben soll. Durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei dem 30-Jährigen über 1,5 Promille und bei dem 58-Jährigen etwa 2,6 Promille. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (AZ)

